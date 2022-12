Call of Duty Warzone 2 & Modern Warfare 2: la Stagione 2 Reloaded disponibile, le novità

Activision e Raven Software danno ufficialmente il via alla Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2. Lo sparatutto si aggiorna con tanti nuovi contenuti che sapranno intrattenere i giocatori nel mentre ci avviamo definitivamente alla stagione natalizia.

Una delle novità principali dell'aggiornamento è l'evento Warzone Cup: dopo la funzione Support a Team di Modern Warfare e il rilascio di tre pacchetti operatore a tempo limitato contenti skin di Pogba e Messi, la Stagione 01 Reloaded completerà in questo modo la tripletta delle celebrazioni calcistiche. La modalità a tempo limitato porta due squadre di tre operatori all'Al Easima Field, sede di uno dei rivali in campionato della squadra di calcio di Al Mazrah. Qui ci saranno speciali ATV con la capacità di spingere un enorme pallone da calcio nella porta dell'altra squadra. Raccogli e lancia gli Shock Stick per fermare i tuoi avversari o potenziare i veicoli nemici per speronarli via. La prima squadra a segnare cinque gol, o la squadra con il maggior numero di gol alla fine del tempo limite di cinque minuti, vince la partita.

Per quanto riguarda le altre novità contenutistiche, abbiamo l'arrivo della nuova arma Chimera, una mitraglietta adatta agli scontri close quarter: con un soppressore integrato e proiettili subsonici .300 BLK ad alta energia, Chimera è efficace nel combattimento ravvicinato; le munizioni subsoniche nascondono i teschi uccisi dalla squadra nemica.

Gli sviluppatori hanno inoltre ridotto il danno delle armi Akimbo P890, X12, Basilisk, e .50 GS, ed anche quello del Kastov-74u a distanza ravvicinata. Depotenziati anche gli scudi antisommossa, che saranno più pesanti da trasportare e che dovranno necessariamente colpire tre volte l'avversario per portare al suo KO. Rcordiamo che tra le novità non ci saranno le Classifiche, posticipate dagli sviluppatori di Raven Software. Per ulteriori approfondimenti sull'aggiornamento, vi rimandiamo alle patch notes ufficiali.



Activision ha anche annunciato l'arrivo del primo weekend gratuito del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.