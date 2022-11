Call of Duty Warzone 2: si potranno usare le skin del primo Warzone?

Con l'arrivo sugli scaffali di Modern Warfare 2 e con l'imminente uscita di Call of Duty Warzone 2.0, sono sempre più numerosi gli utenti che si stanno chiedendo se tra i vecchi titoli della serie e quelli più recenti vi sarà compatibilità di skin, operatori, progetti, emblemi ed armi. Scopriamo tutti i dettagli.

Come ci è stato confermato personalmente dal Multiplayer Design Director, Joe Cecot, nel corso di una nostra intervista a tema COD MW2, il nuovo episodio dello sparatutto e Warzone 2.0 rappresentano un reset per la serie: questo significa che tutti i progressi accumulati in Warzone, Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War e Vanguard rimarranno su quei giochi e non si potranno trasferire nei titoli del 2022. In sostanza, se avete acquistato bundle di qualsiasi tipo non sarà possibile utilizzare quei contenuti all'interno di Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, giochi che avranno nuove armi ed operatori.

L'unico elemento che potrete trasferire dai vecchi Call of Duty a quelli più recenti saranno i COD Points, la valuta premium utile per l'acquisto di contenuti aggiuntivi come skin, Battle Pass e altro. Tutte le monete sono universali e il vostro portafoglio virtuale è condiviso fra tutti gli episodi della serie Activision.