Call of Duty Warzone 2.0: i punti di interesse della nuova mappa Al-Mazrah

Dopo l'arrivo sul mercato del nuovo capitolo della serie principale (non perdetevi la nostra recensione del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2), Activision si prepara a lanciare anche COD Warzone 2.0, la seconda edizione del battle royale gratis che sarà disponibile su tutte le piattaforme a novembre.

La più grande novità che verrà introdotta in Warzone 2 riguarda la mappa di gioco, completamente rivista rispetto a quella precedente. Il nuovo, grande terreno di scontro si chiamerà Al-Mazrah, uno scenario caratterizzato da ben diciotto differenti punti di interesse e un ambiente che richiamerà fortemente atmosfere desertiche, in continuità con i temi trattati nella campagna di Call of Duty Modern Warfare 2.

Punti di interesse di Al-Mazrah

Tra i diciotto punti di interesse della nuova mappa di Warzone 2, i giocatori potranno trovare anche alcune zone già note, tra cui aree presenti nelle Spec Ops di Modern Warfare 2 e mappe famose riprese da vecchi capitoli della serie, come Highrise o Dome. Ecco di seguito tutti i punti di interesse di Al-Mazrah:

Oasi

Villaggio di Taraq

Cava

Rohan Oil

Città di Al-Mazrah

Caverne

Centrale Idroelettrica

Mashlands

Porto

Città di Sa'id

Osservatorio

Passo di Al Sharim

Cimitero

Villaggio di Abkdar

Villaggio di Sawah

Baia di Sarrif

Fortezza

Aeroporto

In attesa del rilascio ufficiale del gioco, restate sulle nostre pagine per scoprire se è possibile usare le skin del primo Warzone in COD Warzone 2.