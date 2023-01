Call of Duty Warzone 2: quando inizia la Stagione 2 Reloaded? Lo rivela Tom Henderson

Dopo aver anticipato che il Battle Royale si prepara ad accogliere una nuova mappa in stile Rebirth Island, Tom Henderson torna a parlare di Call of Duty Warzone 2.0 e a rivelarci le prossime novità in serbo per i fan dello sparatutto Activision.

Stando a quanto rivela il noto insider, solitamente tra le fonti più affidabili per quanto riguarda il franchise di Call of Duty e non solo, il team di sviluppo ha già fissato una data di lancio della Stagione 2 Reloaded. Come al solito si tratta di un aggiornamento di metà Stagione 2 con cui viene lanciata una corposa serie di novità contenutistici e aggiornamenti volti a ribilanciare la generale esperienza di gioco introdotta con la nuova Season.

Come possiamo leggere tramite un recente post pubblicato su Twitter da Henderson, la Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2 sarà lanciata ufficialmente il 2 marzo di quest'anno. Stando a questa informazione, sembra confermato il lancio della Season 2 il 2 febbraio, ma sarà come sempre bene attendere un intervento ufficiale da parte di Activision, Infinity Ward e Raven Software.

Intanto, da alcune settimane a questa parte il gioco sta soffrendo di svariati problemi tecnici che stanno inficiando l'esperienza di gioco, con alcuni che vengono inspiegabilmente bannati dopo aver raggiunto le 10 uccisioni.