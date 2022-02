Call of Duty Warzone 2 rumor: la nuova mappa sarà desertica?

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Call of Duty Warzone 2, nuovo capitolo del battle royale gratis che dovrebbe accompagnare Call of Duty Modern Warfare 2, arriva una serie di interessanti voci di corridoio sulla mappa del battle royale gratis.

A diffondere questi dettagli è Hydra9114, l'insider che proprio qualche giorno fa ha postato sui social la presunta immagine del menu principale del prossimo capitolo della serie Activision. L'utente sostiene che il gioco sarà ambientato nel deserto e, secondo TheGhostOfHope, gli scontri di Warzone 2 avranno come sfondo il deserto di Atacama. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, quello di Atacama è un deserto situato in America meridionale e la sua estensione coinvolge anche parte di Perù e Cile. Tale dettaglio non andrebbe in alcun modo sottovalutato, poiché uno dei rumor che riguardano Modern Warfare 2 sostiene che la storia del gioco veda un gruppo di soldati con i cartelli della droga e una mappa del genere sarebbe perfetta per il battle royale.

Ovviamente non ci sono conferme ufficiali e bisognerà attendere un annuncio da parte di Activision per scoprire quale sarà il setting di Call of Duty Warzone 2. Nel frattempo, vi ricordiamo che sta per iniziare la Stagione 2 di COD Vanguard e Warzone.