Call of Duty Warzone 2.0: quanto può essere grande una squadra?

Con l'uscita della nuova versione dello sparatutto gratuito targato Activision, che ha portato con sé contenuti come la divisiva DMZ di COD Warzone 2, gli utenti intenzionati a creare un gruppo assieme ai loro amici per giocare potrebbero chiedersi qual è la dimensione massima di una squadra nel nuovo Warzone, a seconda della playlist e modalità selezionata. Facciamo chiarezza a riguardo.

Per quanto riguarda i classici match già presenti nella precedente versione del battle royale, la dimensione massima di una squadra di COD Warzone 2.0 si attesta sui quattro giocatori, ma è anche possibile prendere parte a una partita in solitaria o in compagnia di un numero più ristretto di compagni. Nella nuova modalità DMZ i team sono invece composti da tre membri che, in modo simile a quanto accade nel videogioco Escape From Tarkov, devono collaborare per aggiudicarsi un bottino e raggiungere il più vicino punto di estrazione.

Ricordiamo inoltre che il titolo Activision supporta la funzione del crossplay, grazie alla quale è possibile formare un gruppo con qualunque utente a prescindere dalla piattaforma su cui si sta giocando. Vi segnaliamo infine che è stata confermata l’esistenza di un fastidioso bug legato alla lista amici di Call of Duty Warzone 2, fortunatamente aggirabile adottando una soluzione che prevede l’utilizzo dei menu di gioco.