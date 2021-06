Call of Duty Warzone: 21 calciatori si sfidano in Battle Royale

Activision ha organizzato uno speciale torneo dedicato alle star del calcio europeo: ben 21 atleti hanno preso parte alla competizione per aggiudicarsi il titolo di miglior giocatore di Call of Duty Warzone.

Il difensore spagnolo Sergio Reguilón è uscito vittorioso con i suoi compagni di squadra dal torneo Battle Royale, portando a casa la vittoria con una sua cecchinata decisiva a sfavore della squadra di Neto, arrivata al secondo posto. L’evento è cominciato con un episodio alquanto sfortunato per Reguilòn, che non riuscendo ad aprire il paracadute in tempo viene subito eliminato, per poi essere riportato subito in gara grazie all’aiuto di un compagno di squadra.

Tra i protagonisti anche Alejandro Grimaldo, che nei primi momenti del torneo ha intrapreso degli scontri intensi contro i team di Arthur e dell’ungherese Dominik Szoboszlai, riuscendo ad avere la meglio su entrambi, prima di essere eliminato da Ayoze Pérez. Arrivato nel gulag, Grimaldo è riuscito ad avere la meglio sull’argentino Nico Tagliafico, guadagnandosi il ritorno in gara.

Prestazione importante anche per il difensore francese Ibrahima Konate, che durante il torneo ha messo a segno un’uccisione ai danni del solito Reguilòn. Nel match per la sopravvivenza il terzino spagnolo perde nuovamente, questa volta contro Loris Karius, obbligando così i suoi compagni di squadra a doverlo rianimare ancora una volta, subito prima del finale decisivo.

Al suo ritorno in gara, Karius viene subito messo fuori combattimento da Jiménez, mentre Reguilón riesce a eliminare la squadra di Giovanni Simeone. Il torneo si conclude con la sconfitta del brasiliano Neto che, dopo aver eliminato il colombiano Davinson Sanchez, viene ucciso insieme al compagno di squadra da un colpo incredibile dell’ormai noto Reguilòn.

Tra i giocatori coinvolti nel torneo erano presenti Davinson Sanchez (Colombia), João Pedro (Brasile), Alejandro Grimaldo (Portogallo), Loris Karius (Germania), Raul Jiménez (Messico), Ayoze Pérez (Spagna), Arthur Melo (Brasile), Sergio Reguilón (Spagna), Nicolás Tagliafico (Argentina), Giovanni Simeone (Argentina), Pedro Neto (Portogallo) e Andreas Pereira (Brasile).