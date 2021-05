Call of Duty Warzone: 5 Gettoni Doppi XP gratis per tutti su PS4 e PS5

Come parte della campagna PlayStation Play at Home di Sony, da oggi i giocatori di Call of Duty Warzone su PlayStation 4 e PlayStation 5 riceveranno gratuitamente 5 Gettoni Doppi XP da 60 minuti ciascuno da usare in-game.

I Gettoni Doppi XP saranno disponibili dalle 19:00 di oggi (martedì 20 maggio) e fino alle 08:59 del 7 giugno, i giocatori potranno riscattarli attraverso il Messaggio del Giorno direttamente in gioco. Il bonus è disponibile per tutti su piattaforme PlayStation, senza bisogno di essere abbonati al servizio PlayStation Plus.



Tra gli altri regali del mese di maggio come parte dell'iniziativa Play at Home troviamo pacchetti, crediti e contenuti in-game per una serie di giochi tra cui Rocket League, Brawlhalla, World of Tanks, World of Warships Legends, Warframe, Destruction AllStars per PS5, MLB The Show 21, NBA 2K21 e Rogue Company.



A partire da oggi debutta l'aggiornamento di metà stagione di Call of Duty Season 3 con tante novità per quanto riguarda le modalità, le armi e i contenuti di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, inoltre si preparano a fare il loro debutto in COD due star dei film d'azione degli anni '80, John McLane di Die Hard e Rambo.