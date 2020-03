Call of Duty Warzone: accesso anticipato per i possessori di Modern Warfare

Call of Duty Warzone sarà disponibile per tutti dalle 20:00 di oggi (ora italiana) ma i possessori di Call of Duty Modern Warfare potranno godere di accesso anticipato e iniziare a giocare prima dell'orario di sblocco ufficiale.

Come è possibile leggere nell'immagine riportata qui sotto "i possessori di Call of Duty Modern Warfare avranno fino a quattro ore di accesso anticipato", questo vuol dire che i server apriranno alle 16:00 di oggi pomeriggio anzichè alle 20:00, tuttavia l'ingresso in partita non è garantito per tutti alla stessa ora e con ogni probabilità Activision utilizzerà un sistema di code per non intasare l'infrastruttura, garantendo comunque a tutti i possessori del gioco la possibilità di giocare in anticipo a partire dalle 16:00.

Call of Duty Warzone è un gioco gratis non legato direttamente a Modern Warfare (seppur ambientato nello stesso universo), il nuovo Battle Royale può essere scaricato come free to play su PC, PlayStation 4 e Xbox One, purtroppo non sembra essere previsto il preload e il download inizierà alle 20:00 ora italiana.

Gli abbonati PlayStation Plus dovrebbero ricevere uno Starter Pack gratis per Call of Duty Warzone, maggiori dettagli in merito sono attesi nelle prossime ore, quando il publisher rivelerà ulteriori informazioni sul gioco.