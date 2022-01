Call of Duty Warzone: Activision ha denunciato uno dei principali sviluppatori di cheat

Procede ormai inesorabile la guerra ai cheater di Call of Duty Warzone Pacific da parte di Activision, che proprio qualche settimana fa ha lanciato il nuovo Ricochet anti-cheat per fermare in blocco i giocatori del battle royale che utilizzano software illegali.

Nel corso delle ultime ore sta infatti facendo il giro del web la notizia secondo la quale il colosso dell'industria videoludica avrebbe preso dei provvedimenti dal punto di vista legale contro EngineOwning, un'azienda con sede in Germania che si occupa da tempo non solo di sviluppare, ma anche di sponsorizzare e distribuire agli utenti finali una serie di software illegali grazie ai quali i giocatori possono barare all'interno di vari prodotti videoludici, tra i quali troviamo ovviamente il free to play legato a Call of Duty.

A quanto pare il portale ufficiale di questi sviluppatori di cheat era particolarmente organizzato ed era in grado di offrire agli utenti una serie di servizi che includevano l'auto-mira, il fuoco automatico sui bersagli, la possibilità di scovare gli avversari e tanto altro. Tutto ciò era incluso in una sorta di servizio ad abbonamento con tre giorni che avevano un costo poco inferiore a 5 euro e tre mesi venduti al prezzo di 140 euro.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che i cheater hanno sfidato Activision e Ricochet, il nuovo anti-cheat di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard.