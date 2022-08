Call of Duty Warzone si aggiorna e la mitraglietta H4 Blixen riceve un nerf

Activision e Raven Software hanno da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Warzone. L'update in questione si occupa di rettificare alcune problematiche tecniche ma non manca di bilanciare un'arma che nei giorni scorsi ha fatto il bello e il cattivo tempo nelle modalità Battle Royale e Ritorno.

L'aggiornamento 1.61 di Call of Duty Warzone arriva in modo totalmente inaspettato, non essendo stato preannunciato da Raven Software. Si tratta di una patch minore, che arriva a pochi giorni dall'inizio della Stagione 4 Reloaded che ha introdotto una valanga di novità contenutistiche. Non ci sono dunque stravolgimenti a livello di gameplay, ma sono alcune piccole correzioni.

Sul fronte tecnico, gli sviluppatori hanno lavorato per introdurre un fix per il Dev Error 5476, a causa del quale il client del gioco poteva crashare. Per quanto riguarda il bilanciamento delle armi, abbiamo due sole modifiche, entrambe riguardanti la mitraglietta H4 Blixen che recentemente sta spopolando in quel di Caldera, Rebirth Island e Fortune's Keep.

In particolare, è stato corretto un errore per cui il caricatore da 54 colpi incrementava la velocità di moviemento del giocatore anziché diminuirla, come da previsione. In aggiunta, il Danno Massimo dell'arma è stato ridotto dal valore di 39 a quello di 38. L'impressione è che la mitraglietta continuerà ad essere tra le bocche di fuoco più efficaci in circolazione, ma questi cambiamenti dovrebbero in ogni caso rendere più equilibrata l'esperienza.



Intanto, Activision ha svelato le date della fase Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, che si terrà prima su console PlayStation.