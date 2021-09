Call of Duty Warzone: anti cheat a fine anno, il supporto continuerà anche nel 2022

In occasione della presentazione del multiplayer di Call of Duty Vanguard, Activision ha annunciato anche la nuova mappa di Call of Duty Warzone ambientata nel Pacifico ed ha ribadito che il sistema anti cheat arriverà entro la fine dell'anno.

Raven Software e Activision confermano la volontà di lanciare il nuovo sistema anti cheat di Call of Duty Warzone su PC entro la fine dell'anno, al momento lo studio sta lavorando per testare l'affidabilità del sistema e assicurarsi che tutto funzioni nel modo corretto prima del lancio, ancora senza una data di uscita precisa.

Il publisher fa sapere poi che le novità annunciate (come il sistema anti cheat e la nuova mappa di Call of Duty Warzone) coprono l'arco temporale che arriva alla fine del 2021, il supporto per COD Warzone continuerà almeno anche per tutto il 2022 e Raven Software sta pianificando un roadmap con numerosi contenuti post lancio tra cui mappe MG, nuove playlist, eventi stagionali e a tempo e tanti altro altro, maggiori dettagli verranno però diffusi nelle prossime settimane.

L'esperienza di Call of Duty Warzone verrà espansa con l'arrivo di Call of Duty Vanguard, nuovo episodio della serie in uscita il 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5.