Call of Duty Warzone: l'anti-cheat Ricochet sarà attivo anche su console o solo su PC?

Activision ha annunciato il sistema anti-cheat Ricochet per Call of Duty, un anti-cheat che lavora a livello del kernel con l'obiettivo di mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori scorretti, rendendo la vita difficile a questi ultimi. Ma sarà disponibile solo su PC o anche su console?

E' la stessa Activision a dare una risposta a questa domanda: "nonostante il driver a livello del kernel, parte esclusiva di Ricochet, verrà pubblicato per PC, per estensione anche i giocatori su console che giocheranno in cross play contro giocatori PC ne beneficeranno."

Di fatto quindi giocando in cross play da console contro i giocatori PC sarà possibile sfruttare i benefici di questo nuovo anti-cheat, che non sarà però disponibile nativamente su console. Ricochet verrà aggiornato lato server e questo garantirà update regolari e sicuri, con la possibilità di intervenire rapidamente senza costringere gli utenti a scaricare corpose patch per l'anti-cheat.

Ricochet farà il suo debutto questo autunno in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, inoltre debutterà anche in Call of Duty Vanguard, in uscita il 5 novembre. Il 14 ottobre Activision svelerà la nuova modalità Zombie di COD Vanguard che dovrebbe includere anche i demoni, almeno stando al breve teaser pubblicato dalla compagnia a inizio settimana.