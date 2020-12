Call of Duty Warzone: l'arco narrativo di Modern Warfare si è concluso?

A quanto sembra l'arco narrativo di Call of Duty Modern Warfare in COD Warzone potrebbe essere definitivamente terminato, così da dedicarsi alla progressione della storia con i contenuti di Call of Duty Black Ops Cold War. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene enormi spoiler su Modern Warfare e COD Warzone.

L'ultimo set di missioni Intel per Call of Duty Warzone nasconde una cutscene segreta che mostra il Capitano Price uccidere Victor Zakhaev, oltre agli altri membri della Squadra 141 partire per una nuova battaglia chiamando Soap con loro. La sequenza in questione farebbe pensare ad una fine per le vicende portate avanti con le stagioni di Call of Duty Modern Warfare e Warzone ed effettivamente la Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War sembra prendere strade diverse che andranno sicuramente ad impattare anche il Battle Royale free to play.

La Stagione 1 di Call of Duty Warzone include tanti nuovi contenuti ed è legata a doppio filo con il nuovo gioco della serie Activision, tuttavia questo non vuol dire che Modern Warfare verrà abbandonato e secondo vari rumor presto vedremo nuovi contenuti tra cui operatori, armi e mappe. Infine, vi ricordiamo che fino al 24 dicembre il multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War è gratis per tutti su PC, PS4 e Xbox One.