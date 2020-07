Call of Duty Warzone: tutte le armi dalla peggiore alla migliore

Vi siete mai chiesti quali siano le migliori e peggiori armi di Call of Duty Warzone? La redazione di GameRant ha provato a stilare una classifica di tutte le armi del gioco dalla meno efficace alla più forte, ecco il risultato.

All'ultimo posto troviamo il coltello, arma che non può certamente dirsi particolarmente utile, seguito dallo Strela-P e dallo scudo antisommossa. La Top 5 delle peggiori armi termina con il Jokr e la Pila, ecco l'elenco completo ricordandovi che la classifica completa.

Call of Duty Warzone: migliori e peggiori armi

Coltello Strela-P Riot Shield Jokr Pila M19 1911 X16 725 50 GS Model 680 R9-0 357 RPG Dragunov MK2 Carbine Kar98K AX-50 HDR UZI PP19 Bizon SA87 MG34 FN SCAR 17 P90 MP5 FR 5.56 EBR-14 M91 PKM Oden FAL AK-47 Kilo 141 M13 MP7 AUG M4A1

M4A1, AUG e MP7 vengono considerate le tre migliori armi di Call of Duty Warzone, siete d'accordo con questa classifica oppure no? Nelle scorse ore Infinity Ward ha rimosso l'Emote OK da COD Warzone dopo accese polemiche da parte della community, che vede questa emote legata ad un messaggio in parte razzista. Lo studio si è scusato per l'accaduto ed ha eliminato l'emote in questione.