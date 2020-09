Call of Duty Warzone: Armored Royale, guida alla nuova modalità

Con l'inizio della Stagione 6 di Call of Duty Warzone è stata inserita gratuitamente per tutti una nuova modalità di gioco Battle Royale, il Battle Royale Corazzato, che prevede l'utilizzo di un camion corazzato e dotato di mitragliatrice per sopravvivere a Verdansk. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Novità assoluta nel mondo dei Battle Royale, questa nuova modalità sta incuriosendo tutti grazie al ritmo incredibilmente frenetico e alla violenza degli scontri. La vittoria è, forse, ancora più difficile da ottenere rispetto alla modalità classica (che rimane sempre disponibile) poiché dipende quasi interamente da come userete il vostro corazzato per sfuggire al gas e abbattere le squadre nemiche. Le cose a cui prestare attenzione sono davvero tante e coordinarsi con i compagni spesso risulta difficoltoso, soprattutto durante un inseguimento ad alta velocità in cui sarete bersagliati da missili, granate e colpi di mitragliatrice pesante, mentre cercate di raggiungere la safe-zone.

Una base mobile

Cominciamo parlando del vostro camion corazzato. A inizio partita sarete paracadutati insieme ai compagni proprio sopra il mezzo, da cui dipenderà, d'ora in avanti, la vostra sopravvivenza. Infatti, fintanto che esso sarà presente sulla mappa, sarete rischierati immediatamente e in automatico, senza alcun costo. Questa nuova meccanica rende tutto il ritmo di gioco e anche gli obiettivi della squadra molto diversi dal battle royale classico, costringendo tutti a difendere il corazzato nei momenti di pericolo. Eliminare una squadra avversaria non servirà assolutamente a nulla se non avrete eliminato anche il loro camion, perché dopo pochi secondi la vedrete tornare operativa. Una regola però non è cambiata: al momento del respawn i giocatori disporranno soltanto di una pistola glock X16, quindi le loro capacità offensive saranno notevolmente ridotte, ricordatelo.

Come proteggere al meglio questa base su ruote, dunque? È presto detto: il carro dispone di un pannello di acquisti (situato sul retro, proprio sopra le ruote posteriori e su entrambi i lati) tramite cui è possibile effettuare degli upgrade. Per questo è fondamentale, una volta arrivati a terra, esplorare i dintorni per trovare quanto più denaro possibile. Il primo upgrade da acquistare è senza dubbio la corazza aggiuntiva, per 2,000 dollari, che garantisce al mezzo una resistenza ai colpi maggiore. Spesso il risultato di uno scontro nella fase iniziale della partita dipende da questo: se disponete già della corazzatura mentre i vostri avversari no, potete essere abbastanza certi che vincerete la battaglia. Gli altri upgrade sono un sistema trophy integrato (utilissimo per evitare missili ed esplosivi nemici) che però va ricaricato, un UAV portatile che vi consentirà di individuare i corazzati nemici sul radar, e per finire un potenziamento della torretta mitragliatrice che la farà surriscaldare in più tempo. Se il vostro mezzo dovesse subire danni, guidate il prima possibile verso una stazione di riparazione (segnalata dall'icona del volante in verde) e lasciate che si auto-ripari; è sufficiente che vi fermiate sul posto per qualche secondo, il tempo delle riparazioni varierà in base alla quantità di danni subiti. Attenzione però: il processo sarà interrotto se il camion dovesse subire il fuoco nemico.

In ogni caso, proprio come nel battle royale tradizionale, è altamente consigliabile mantenere un basso profilo, almeno nelle fasi iniziali. Dedicatevi a cercare armi, soldi e acquistare gli upgrade del corazzato. Ricordate di portare con voi il mezzo quando cambiate zona, nel caso qualcuno lo veda e decida di attaccarlo. Ovviamente non è necessario che un membro del team rimanga a bordo, cercate solo di non abbandonarlo in qualche luogo sperduto! Nel caso vi foste allontanati troppo, un indicatore blu segnalerà sempre la posizione del camion.

Senza casa?

Se il vostro amato corazzato fosse malauguratamente distrutto, perderete il respawn di squadra e rimarrete senza difese. Niente paura però: è possibile acquistarne uno nuovo (che non avrà nessun potenziamento) presso una delle stazioni d'acquisto disseminate nella mappa e indicate dall'icona del carrello verde. Il prezzo di un nuovo camion è 6,000 dollari, quindi la cosa migliore da fare è evitare gli scontri e girare alla ricerca di casse o contratti per accumulare abbastanza denaro. Ricordate che in questa modalità il denaro è condivisibile, quindi magari unendo le forze potrete permettervi subito l'acquisto e fare in modo che la partita continui.

La partita finisce quando tutte le altre squadre nemiche sono state eliminate, indipendentemente dal fatto che posseggano ancora un corazzato o siano appiedati. Le fasi finali del gioco quindi saranno simili a quelle della modalità classica, in cui gli ultimi sopravvissuti si cercano a vicenda per eliminarsi. Cercate di non arrivare alla fine senza il camion, perché se l'altra squadra rimasta dovesse avere ancora il proprio le vostre speranze di vittoria si ridurranno drasticamente.

Occhio al gas

Ovviamente anche qui tutti i partecipanti dovranno fare i conti con il gas che avanza e il cerchio della safe-zone sempre più stretto. A differenza del normale battle-royale però, qui il gas avanzerà molto più velocemente, costringendo le squadre di giocatori a spostarsi rapidamente nella mappa per accaparrarsi il posto più sicuro. Anche per questo è fondamentale l'utilizzo del vostro mezzo corazzato, in quanto difficilmente riuscirete a mettervi in salvo con una semplice corsa. Se uno dei vostri compagni dovesse soccombere al gas, non temete: ricordate che il rischieramento è automatico grazie al camion; non cercate di salvarlo mettendo a rischio l'intera squadra (o il camion stesso). Un ultimo avvertimento: a un certo punto della partita il gas smetterà di stringersi in modo concentrico e comincerà a spostarsi in maniera casuale. Assicuratevi di mettere alla guida del corazzato un abile autista, perché, a seconda della zona in cui si starà svolgendo la partita, sarete costretti a fare una vera e propria corsa a ostacoli per la sopravvivenza, rischiando di morire intrappolati in qualche vicolo cieco o incastrati su un elemento dello scenario.

Concludiamo con alcuni suggerimenti utili: innanzitutto ricordate che è possibile effettuare riparazioni anche tramite il pannello dell'upgrade, al prezzo di 1,500 dollari. Questo è fondamentale soprattutto se siete appena fuggiti da uno scontro o ne siete usciti vincitori ma con qualche danno e la stazione di riparazione è troppo lontana. A seconda di quanto il camion sarà stato danneggiato, l'acquisto della riparazione dovrà essere ripetuto più volte.

Infine, è importante utilizzare anche gli altri veicoli presenti in gioco. Solo perché si tratta di una modalità con carri corazzati non significa che non dobbiate usare tutti gli altri mezzi! Jeep, quad e perfino elicotteri sono a vostra disposizione sia che stiate fuggendo dal gas sia che stiate cercando di raggiungere il più velocemente possibile la stazione d'acquisto più sicura per richiamare il vostro mezzo nel gioco.

Ora non vi resta che provare sulla vostra pelle tutta l'adrenalina assicurata da questa nuova e originalissima modalità di battle-royale, un peculiare ibrido tra quella classica e il Malloppo in cui l'obiettivo è sopravvivere ma anche fare più soldi possibile per poter potenziare la vostra base corazzata su ruote e dominare le strade di Verdansk. Se ancora non sapete nulla su questa nuova Stagione, date un'occhiata a tutte le ricompense gratuite del Battle Pass 6.