Call of Duty Warzone arriva su mobile? Un leak sembra suggerirlo

La Stagione 1 di Call of Duty Vanguard è sempre più imminente, e con essa il revamp di Call of Duty Warzone Pacific che catapulterà i giocatori nelle soleggiate ambientazioni di Caldera. Nel frattempo, sembra che Activision stia preparando qualcosa di interessante anche per chi preferisce giocare su mobile.

Come segnalato dal noto insider Tom Henderson, sembra che il publisher recentemente finito al centro di una tempesta mediatica sia intenzionata a pubblicare Call of Duty Warzone Mobile nel corso del 2022. Questo, almeno, è quanto è possibile apprendere da un leak apparso nel database di PlaytestCloud.

In passato si era vociferato dell'introduzione della mappa di Verdansk all'interno di Call of Duty Mobile, ma il prodotto in questione si presenterebbe come un gioco stand-alone, concepito per offrire un'esperienza interamente incentrata sulla Battle Royale. Dovesse anche risultare fondato, il leak non esclude che Activision possa cambiare i propri piani strategici nel corso dei prossimi mesi, pertanto vi invitiamo a prendere quanto riportato con la solita cautela.

Activision e Raven Software hanno intanto pubblicato il trailer di lancio della Stagione 1 di COD Warzone Pacific e Vanguard, che avrà ufficialmente inizio a partire da domani mercoledì 8 dicembre per i possessori dello shooter sviluppato da Sledgehammer Games (dal 9 dicembre l'accesso sarà esteso a tutti i giocatori).