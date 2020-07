Call of Duty Warzone, arriva la modalità Duos Stimulus e tante altre novità

Ritorna tra le novità settimanali di Call of Duty Warzone la modalità Duos Stimulus, insieme a molte altre modalità particolarmente apprezzate dai fan e che saranno presenti anche in Call of Duty Modern Warfare, come la Gunfight solo cecchini da 3v3 e la Shoot the Ship 24/7.

La playlist Duos Stimulus di Call of Duty Warzone risulta particolarmente interessante in quanto rimuove l'obbligo di passare dal Gulag per tornare in battaglia qualora si venisse eliminati, ma solo se il giocatore avrà abbastanza denaro con sé al momento della morte. Oltre a questa modalità rimarranno disponibili le playlist di Battle Royale Solo, Duo, Trio, Quad e Malloppo Quad per ingannare il tempo il attesa della quinta stagione del videogioco ormai alle porte.

Il momento dunque sembra essere ideale per allenarsi in modo da poter competere ad armi pari con i giocatori più abili di Call of Duty Warzone. Oltre alle modalità di gioco sono stati resi disponibili anche dei nuovi bundle cosmetici come il Racing Series Mach 8, che include varie skin per i veicoli e due progetti rispettivamente per l'SMG Autoclave e la Handgun Winner's Circle, e l'Earth Expeditionary Force completo di due skin per il proprio combattente e un'arma esclusiva.

Call of Duty: Warzone continua ad avere un buon successo tra i fan degli sparatutto competitivi ed è attualmente disponibile per PC, PS4 e Xbox One.