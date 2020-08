Call of Duty Warzone: Arrivano i team da 5 giocatori?

La quinta stagione di Call of Duty Warzone è alle porte e sembra che gli sviluppatori introdurranno finalmente i team da cinque giocatori, una feature anticipata fin dal lancio ma mai implementata fino a questo momento.

Nell'ultimo trailer di Call of Duty Warzone è possibile scorgere un elicottero, sopra il quale vediamo cinque utenti armati di tutto punto, dettaglio che sembra confermare le partite con squadre da cinque giocatori. Del, resto questa opzione non è del tutto una sorpresa: all'inizio di quest'anno Patrick Kelly, co-head di Infinity Ward, aveva dichiarato che stavano lavorando a questa modalità di gioco, ma per il lancio avevano preferito puntare su una formula più classica e consolidata. "Vogliamo pubblicare il gioco in una versione che sappiamo funzionare bene e che abbiamo testato fino in fondo." spiega Kelly: "In futuro sperimenteremo anche con le dimensioni delle squadre."

Call of Duty Warzone si è già dimostrato un successo che non sembra intenzionato a scemare ed è probabile che vedremo altre funzioni e modalità di gioco nei prossimi mesi. Per ora aspettiamo il 5 agosto per il debutto della nuova stagione del battle royal di casa Activision.