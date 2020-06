Call of Duty Warzone: in arrivo la battle royale da 200 giocatori?

A pochi giorni dal debutto della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone si parla già delle novità in arrivo per la battle royale gratuita dello sparatutto. Grazie ad alcune immagini spuntate online nelle ultime ore, infatti, pare siano in arrivo ben due modalità aggiuntive.

Forse per colpa di un errore, ad un giocatore è spuntata un'immagine nei menu che, se osservata con molta attenzione, permette di scoprire la presenza di due diverse modalità con supporto a ben 200 giocatori: parliamo della battle royale classica e della modalità Malloppo. Purtroppo non sappiamo quando tali modalità verranno introdotte nello sparatutto, ma è molto probabile che Activision e Infinity Ward stiano pensando di aggiungerle con il consueto update di metà stagione. È ormai un'abitudine da parte degli sviluppatori quella di pubblicare un corposo aggiornamento a metà stagione che introduce svariate novità per la battle royale, nuove mappe per il multigiocatore e una nuova arma da sbloccare.

In attesa che arrivino conferme ufficiali da parte del team di sviluppo, vi ricordiamo che fino alle ore 19:00 resterà attivo il weekend di prova gratuito del multiplayer di COD Modern Warfare.