Call of Duty Warzone: in arrivo gli eventi stile Fortnite

Call of Duty Warzone inizierà presto ad ospitare una serie di eventi in stile Fortnite, come confermato da Taylor Kurosaki, direttore narrativo del Battle Royale di Activision.

Intervistato da VentureBeat, Kurosaki conferma che "sì, abbiamo pianificato una serie di eventi per Call of Duty Warzone, in maniera simile a quanto fatto con Modern Warfare. Questi eventi verranno utilizzati per espandere la narrazione, sappiamo dove siamo partiti e dove vogliamo andare, se il responso sarà positivo certamente continueremo arrivando ad una conclusione anche dal punto di vista legato agli avvenimenti narrati e ai personaggi."

Call of Duty Warzone ha ottenuto un notevole successo con oltre 50 milioni di giocatori attivi raggiunti in meno di un mese, Activision e Infinity Ward stanno continuando ad espandere il gioco con nuovi contenuti, inoltre gli sviluppatori stanno ripulendo il COD Warzone dai cheater bannando decine di migliaia di giocatori scorretti con estrema frequenza, così da mantenere un'ambiente di gioco pulito e adatto a tutti.

Resta da capire quando faranno il loro debutto gli eventi di Call of Duty Warzone, probabilmente ne sapremo di più tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate.