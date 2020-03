Call of Duty Warzone: in arrivo un pacchetto gratis per gli abbonati al PlayStation Plus

È ormai ufficiale: è fissato a domani il giorno d'uscita della modalità battle royale di Call of Duty che prende il nome di Warzone ed è in arrivo gratuitamente per tutti i giocatori PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Sembra però che alcuni utenti Sony potranno accedere a dei contenuti esclusivi.

Stando infatti alle ultime notizie, chiunque disponga di un abbonamento attivo al PlayStation Plus potrà scaricare senza alcun costo aggiuntivo un pacchetto gratis contenente svariati oggetti il cui nome è Combat Pack. Purtroppo non sappiamo con certezza quali siano i contenuti di tale bundle, ma possiamo immaginare si tratti di modifiche estetiche per armi e operatori oltre a qualche emblema da sfoggiare online con i propri amici. È stato inoltre confermato che, come avviene già con tutti i free to play, non è necessario essere abbonati al PS Plus per poter giocare alla battle royale di Call of Duty su PlayStation 4 e lo stesso discorso vale per chiunque voglia giocare da PC, dove basta avere un semplice account del client Activision Blizzard. Purtroppo per gli utenti Microsoft invece, è obbligatorio disporre di un abbonamento a Xbox Live Gold per poter giocare la modalità gratuita di COD.

Vi ricordiamo che potete già abilitare il cross-save in Call of Duty Warzone, così da giocare su piattaforme diverse da quella sulla quale avete acquistato Modern Warfare e mantenere tutti i progressi, le skin e i progetti sbloccati.

Nel caso foste curiosi di saperne di più sull'attesissima modalità, sulle nostre pagine trovate anche gli orari di sblocco di Call of Duty Warzone e una notizia interamente dedicata alle meccaniche di gameplay originali della battle royale di Modern Warfare.