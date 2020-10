Call of Duty Warzone: AS VAL e SP-R 2, guida alle nuove armi della stagione 6

Con l'arrivo della Stagione 6 di Call of Duty Warzone gli sviluppatori hanno introdotto, come di consueto, due nuovi armi gratis. Si tratta dell'AS VAL, un fucile d'assalto con silenziatore integrato, e dell'SP-R 208, un fucile tattico devastante. In questa guida vi sveliamo i loro punti di forza e le build migliori per Warzone.

AS VAL

Nonostante il già ricco corteo di fucili d'assalto, l'AS VAL trova comunque un degno posto tra i suoi colleghi grazie al caratteristico silenziatore integrato non removibile, che consente di risparmiare uno slot arma. È inoltre dotato di un ottimo profilo di danni che lo rende pericoloso anche a media-lunga gittata e il suo rinculo risulta abbastanza controllabile, soprattutto se equipaggiate un calcio pesante o un sottocanna adatto. Lo svantaggio di quest'arma sta tutto nel suo caricatore da 20 colpi, decisamente troppo pochi per sopravvivere a Verdansk. Con un caricatore esteso da 30 e il perk "Gioco di prestigio" le cose possono essere bilanciate a vostro favore, al prezzo di una leggera perdita di mobilità. Vediamo quale potrebbe essere delle configurazioni migliori per Warzone.

Miglior loadout

Canna : VLK 200mm Osa

: VLK 200mm Osa Ottica : VLK 3.0x

: VLK 3.0x Calcio : VLK Strelok

: VLK Strelok Munizioni : Caricatore esteso 30 colpi

: Caricatore esteso 30 colpi Perk: Gioco di Prestigio

In questa build, che ci sembra la migliore per giocare nel battle royale, la canna allungata conferisce all'ama più portata e controllo, riducendo un minimo la mobilità. L'ottica è necessaria per scontri a lunga gittata, anche se potreste voler usare il mirino integrato per risparmiare uno slot ed equipaggiare un Calcio anteriore da commando, riducendo ulteriormente il rinculo. Il caricatore esteso ci sembra, come dicevamo, obbligatorio, mentre Gioco di prestigio potrebbe essere sostituito da un Laser tattico che compensi la perdita di mobilità.

In definitiva si tratta di un validissimo fucile d'assalto, molto comodo per Warzone in quanto già silenziato (sappiamo quanto è importante non farsi vedere/sentire nel Battle Royale), che ha come unico difetto lo scarno caricatore standard.

SP-R 208

Si tratta di un nuovo fucile tattico bolt-action, che ricorda un kar-98 versione moderna. Dispone di una varietà notevole di gadget e risulta letale praticamente a qualsiasi distanza: è in grado di far fuori un team intero in pochi colpi, se avete una buona posizione da cui tirare. Per gli amanti dei fucili tattici rappresenta il meglio, e i cecchini che si sono ritrovati ad affrontarlo hanno compreso che nelle mani giuste può essere più devastante di un HDR. Molti giocatori preferiscono non equipaggiarlo con un'ottica di precisione per evitare il bagliore che li renderebbe individuabili e ricorrono a un classico VLK 3.0x. A causa del gran numero di modi in cui è possibile settare questa versatile arma, è alquanto difficile indicarne la migliore configurazione; questa qui sotto è solo una delle tante possibili per Warzone, focalizzata sull'aumento della gittata e del danno.

Miglior loadout

Volata: Silenziatore monoblocco

Silenziatore monoblocco Canna: SP-R 26”

SP-R 26” Ottica: VLK 3.0x

VLK 3.0x Munizioni: .337 Lapua Mag 5-R

.337 Lapua Mag 5-R Assemblaggio: Sloan KR-600 Feather

Il silenziatore monoblocco è un must, perché contribuisce ad aumentare la gittata di fuoco (già esagerata) e, ovviamente, ci permette di sparare non visti sul radar. La canna da 26" va a stabilizzare ulteriormente il tiro e aumenta anch'essa la gittata, senza inficiare troppo la mobilità. Inoltre aumenta la velocità dei proiettili, dandovi la certezza che il proiettile colpirà istantaneamente il bersaglio a cui avete mirato. Le devastanti munizioni .338 Lapua eliminano a colpo singolo un nemico dotato di una corazza sola, a prescindere da dove lo colpirete. Inutile dire che con questo settaggio potrete far fuori con un headshot anche un avversario con 3 corazze addosso.

Caratteristica unica, l'SP-R vanta la possibilità di aumentare il rateo di fuoco grazie allo slot Assemblaggio: potrete tartassare di proiettili un bersaglio in movimento con facilità disarmante grazie ad esso. Non preoccupatevi, 5 colpi sono più che sufficienti per causare problemi ai vostri avversari, ma se volete più proiettili potete tranquillamente usare un caricatore esteso. Come dicevamo prima, le possibilità di personalizzazione sono veramente tante.

Abbiamo visto di cosa sono capaci le nuove armi di Warzone. Cosa ne pensate di questi settaggi? Fatecelo sapere nei commenti. Sapevate che AS VAL ed SP-R sono stati recentemente nerfati?