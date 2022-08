Call of Duty Warzone, aspettando la Stagione 5: fuoco e fiamme nel trailer di Last Stand

Dopo aver confermato l'accesso anticipato alla Campagna di COD Modern Warfare 2 per i preorder, Activision lascia a Raven Software e Infinity Ward l'onere di riaprire una finestra sulla dimensione di Call of Duty Warzone per mostrare il trailer in cinematica della Stagione 5, Last Stand.

Ad accompagnare il nuovo filmato troviamo una breve sinossi che ci ricorda come "le leggende non muoiono mai, e nemmeno i villain più leggendari", in riferimento al canovaccio narrativo che verrà steso per dare forma all'esperienza multiplayer della prossima Stagione di COD Warzone.

Sempre attraverso il trailer in cinematica ci viene suggerita anche una delle principali novità di gameplay di Last Stand, ovvero l'eruzione del vulcano che domina il paesaggio di Caldera, un evento che dovrebbe portare all'ennesimo stravolgimento della mappa dello sparatutto battle royale di Activision e, con esso, a una pletora di sorprese, modifiche e aggiunte per gli appassionati.

Il lancio della Stagione 5 Last Stand di Call of Duty Warzone è previsto tra meno di una settimana, ovvero nella giornata di mercoledì 24 agosto su PC, PlayStation e Xbox. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del Cinematic Trailer della storia di Last Stand e se notate ulteriori novità, sia ludiche che squisitamente contenutistiche, tra le pieghe del filmato propostoci dal publisher americano.