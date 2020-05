Call of Duty Warzone: autenticazione a due fattori obbligatoria sui nuovi account

Infinity Ward ha annunciato che da oggi i nuovi giocatori PC di Call of Duty Warzone dovranno necessariamente utilizzare il sistema di autenticazione a due fattori per effettuare il login su client di Battle.net e iniziare a giocare, esattamente come accade in altri giochi free to play come Counter Strike Global Offensive.

Al momento l'autenticazione a due fattori è stata resa obbligatoria solamente su PC ed esclusivamente per i nuovi account, non è chiaro se questa misura di sicurezza verrà estesa anche ai profili già esistenti su tutte le piattaforme, comprese dunque Xbox One e PlayStation 4.

Con ogni probabilità Infinity Ward vuole essere sicura di poter verificare l'autenticità dei nuovi account grazie all'inserimento del numero di telefono per ricevere l'SMS con il codice di accesso, provando così ad arginare il fenomeno dei cheater, nelle ultime settimane sono stati bannati 70.000 giocatori scorretti e il team sta lavorando duramente per controllare questo fenomeno, cercando di limitare al minimo la presenza di giocatori scorretti in partita.

Approfittiamo di questa occasione per ricordarvi che collegando Call of Duty Warzone a COD Mobile riceverete alcuni bonus esclusivi da utilizzare in-game, affrettatevi dunque a riscattarli prima che sia troppo tardi.