Call of Duty Warzone: ban per 60.000 cheater, cosa ne pensano i pro player di COD?

La nuova massiccia ondata di ban è ovviamente un passo nella giusta direzione ma non basta e Activision dovrà impegnarsi di più per garantire la scomparsa dei giocatori disonesti. Vikkstar ha abbandonato COD Warzone per i troppi cheater e in un Tweet ha comunque lodato l'impegno degli sviluppatori e lo stesso ha fatto Drift0r, entrambi ribadiscono però come sia assolutamente necessario trovare un modo per impedire ai giocatori bannati di tornare attivi.

Recentemente oltre 60.000 giocatori sono stati bannati da Call of Duty Warzone , il ban di decine di migliaia di account non è ovviamente passato inosservato alla community e alcuni pro player di COD hanno voluto esprimersi in merito all'accaduto.

Well that was fast... @RavenSoftware just banned 60,000 Warzone cheaters with more bans to come and a huge post about future anti-cheat measures! pic.twitter.com/0TDHTYC1Sz — Drift0r (@Drift0r) February 2, 2021

Hoping the new resources dedicated to monitoring and enforcement pay off. https://t.co/SfOEYEWwKZ — Vikkstar ★ (@Vikkstar123) February 2, 2021