Call of Duty Warzone battuto su Twitch da Lawn Mowing Simulator, che succede?

Cosa sta succedendo a Call of Duty Warzone? Da qualche tempo le visualizzazioni su Twitch sono in calo e nei giorni scorsi lo sparatutto Activision è stato battuto anche da Lawn Mowing Simulator, uno dei giochi attualmente più in voga sulla piattaforma viola.

Anche gli sviluppatori di Lawn Mowing Simulator si sono stupiti per questo successo ed hanno voluto ringraziare i giocatori, bisogna considerare che il titolo viene venduto su Steam a 29.99 euro mentre Call of Duty Warzone è un free to play appartenente alla serie videoludica più venduta degli ultimi quindici anni.

Lawn Mowing Simulator ha toccato un picco di 66.800 spettatori mentre Call of Duty Warzone non è andato oltre i 53.500 spettatori in questi ultimi giorni. Sono numerosi gli streamer che in queste settimane hanno spinto il particolare Lawn Mowing Simulator tra i quali troviamo , Josh 'JoshOG' Beaver e Felix 'xQc' Lengyel.

Da agosto lo sparatutto di Activision ha perso il 15% di spettatori abituati su Twitch, la Stagione 5 Furiosa non sembra essere stata in grado di risollevare la situazione ma al momento non bisogna allarmarsi troppo, si tratta di un periodo di transizione per COD che con l'arrivo di Vanguard a novembre e di tante novità per Call of Duty Warzone dovrebbe riguadagnare rapidamente nuovi spettatori.