Call of Duty Warzone, benvenuta Urzkistan! Il nuovo video svela la data di lancio

Le anticipazioni dei leaker sul lancio di Urzkistan, la nuova mappa di COD Warzone, trovano conferma nel trailer confezionato da Infinity Ward e Raven Software per farci familiarizzare con il layout e le principali aree di interesse di questa ambientazione.

La mappa destinata a sostituire Al Mazrah promette di integrare alcune delle innovazioni di gameplay sperimentate dagli utenti di Call of Duty Modern Warfare 3, come la Tac-Stance. Il nuovo video datoci in pasto dalla macchina promozionale di Activision entra però nel merito del lavoro svolto dalle proprie sussidiarie per caratterizzare i quartieri delle aree urbane di Urzkistan e i diversi settori che faranno da sfondo alle battaglie multiplayer degli appassionati di sparatutto da qui ai prossimi mesi.

Il lancio di Urzkistan, come suggerito dai leak rimbalzati in rete in queste settimane, è previsto ufficialmente nella giornata di mercoledì 6 dicembre con il grande aggiornamento gratuito che interesserà tanto la versione PC quanto le edizioni per console PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione.

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che in COD Warzone arriveranno anche Rebirth Island e Fortune's Keep, entrambe previste al lancio nel corso del 2024 come parte degli sforzi profusi da Activision per rendere sempre 'attraente' l'offerta ludica e contenutistica del free-to-play di Call of Duty.