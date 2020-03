Call of Duty Warzone: bonus PS Plus gratis ancora disponibili su PS4

Poco dopo il lancio di Call of Duty Warzone gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno potuto scaricare gratis un pacchetto esclusivo per PS4 contenente alcuni bonus da utilizzare in-game. A due settimane dal debutto, il DLC è ancora disponibile a costo zero per gli iscritti PS Plus.

Il Call of Duty Warzone Combat Pack gratis include una skin operatore, un progetto arma, un gettone PE doppi, un biglietto da visita e un portafortuna arma, oltre ad un orologio da usare in gioco. Si tratta di una serie di bonus utili per la personalizzazione e non solo, che vi permetteranno di partire nel migliore dei modi.

Call of Duty Warzone ha superato rapidamente quota trenta milioni di giocatori attivi, a breve è attesa una patch con armi e nuove mappe, una data precisa non è stata resa nota dagli sviluppatori. Da qualche giorno la community ha iniziato a chiedere anche modifiche al Gulag di COD Warzone, Infinity Ward non si è pronunciata a riguardo ma in queste settimane il team si è dimostrato piuttosto aperto ai suggerimenti e alle richieste dei giocatori.

Altra novità in arrivo dovrebbe essere rappresentata dalla modalità High Action a tempo limitato, scovata dai dataminer ma anche in questo caso priva di una data di uscita.