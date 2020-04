Call of Duty Warzone: un bug assurdo spara i giocatori nello spazio!

Non bastassero i glitch per l'invincibilità di COD Warzone, emerge un nuovo bug dello sparatutto gratuito di Activision che modifica la fase di schieramento degli utenti sul campo di battaglia, stravolgendola al punto tale da rendergli impossibile giocare. Non sulla Terra, almeno!

Dalla community di Reddit, l'appassionato di FPS multiplayer conosciuto come ODST_Viper2425 è incappato in questo assurdo bug e, già che c'era, ha deciso di condividere questo momento con gli altri giocatori registrando l'accaduto e titolandolo, in maniera quantomai appropriata, "Programma Spaziale Warzone, Giorno 1".

Il filmato pubblicato dal redditor mostra il suo alter-ego intento a paracadutarsi sulla mappa battle royale di Verdansk: una volta toccata terra, il povero soldato interpretato si è visto lanciare nello spazio da una forza misteriosa, senza poter intervenire in alcun modo per bloccare o invertire il fenomeno nella speranza, così facendo, di riprendere finalmente la partita senza dover per forza uscire dal server.

Il singolare problema in cui è incappato il fan di Call of Duty s'accompagna a quelli che stanno interessando anche altri giocatori dello sparatutto gratis di Activision, come il bug del Gulag di COD Warzone per giocare dopo la morte. Fateci sapere con un commento che anche voi siete stati protagonisti di bug e glitch simili cimentandovi con le sfide free-to-play di Warzone su PC, PS4 o Xbox One.