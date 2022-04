Call of Duty Warzone: un bug impedisce di giocare su Xbox senza Live Gold

Il debutto della Stagione 3 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard è stato accompagnato da un fastidioso problema che sta impedendo di giocare correttamente a molti utenti Xbox.

Come ormai ben saprete, da qualche mese a questa parte anche Microsoft ha iniziato a seguire la stessa filosofia di Sony per quello che riguarda i free to play, garantendo agli utenti l'accesso alle modalità online di tutti i prodotti scaricabili gratuitamente e senza l'obbligo di un abbonamento a Xbox Live Gold. Sembrerebbe però che l'ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard abbia 'rotto' il gioco, rendendo impossibile per i giocatori senza un abbonamento attivo al servizio di accedere ai server del battle royale. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile al titolo Activision ed è probabile che il bug sia dovuto alla natura del gioco, poiché le varie esperienze sono tutte presenti nella stessa applicazione ed il sistema dovrebbe essere in grado di impedire l'accesso a Vanguard e permettere quello a Warzone.

Attualmente il team di sviluppo è a conoscenza della problematica e, come è stato segnalato anche sul Trello ufficiale del battle royale, è in lavorazione una soluzione. Non si hanno purtroppo le tempistiche relative alla pubblicazione di un fix, ma è probabile che non ci vorrà molto prima che i giocatori senza Live Gold possa tornare su Caldera.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare le armi gratis M1916 e Nikita AVT in COD Warzone?