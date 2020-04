Call of Duty Warzone e i bug: spuntano armi 'canine' e con accessori bonus!

Mentre l'utenza console disattiva il crossplay di Call of Duty Warzone per limitare i danni causati dai cheater, diversi giocatori del battle royale gratuito di Activision stanno incappando in bug per la gestione delle armi che ne aggiungono accessori e, difficile a credersi, le trasformano in cani.

Tra i tanti che stanno riscontrando questo genere di problemi troviamo infatti l'utente di Reddit conosciuto come Batmanmanbat92 che, a testimonianza del bug scoperto, ha registrato e pubblicato il tutto sul noto forum videoludico.

Nel bel mezzo di una battaglia multiplayer che stava combattendo tra gli edifici della mappa di Verdansk, il redditor è stato abbattuto e, prima di finire nel Gulag, ha visto trasformare il suo fucile di precisione AX-50 nientemeno che in Riley, il fedele cane della campagna principale di Call of Duty Modern Warfare.

Parallelamente a questo curioso bug, sui server dello sparatutto free-to-play (e dello stesso Modern Warfare) si comincia a notare un aumento di cheater che si servono di una falla del gioco per aumentare in maniera artificiosa gli accessori per le armi, portandone gli innesti da cinque a sei attraverso un procedimento che viene illustrato sulle pagine di GamingIntel che vi riportiamo per dovere di cronaca ma che, per ovvie ragioni, vi sconsigliamo caldamente di seguire per non rischiare il ban sia da Warzone che dalle modalità multiplayer canoniche di COD Modern Warfare.