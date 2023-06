Call of Duty Warzone Caldera verso la chiusura: i fan vanno su tutte le furie

Nella giornata del 22 giugno 2023 Activision ha annunciato la chiusura dei server del primo COD Warzone, che a partire dal prossimo 21 settembre non sarà più accessibile in alcun modo e lascerà dunque completamente spazio a COD Warzone 2.0. Una scelta che, come prevedibile, ha fatto infuriare diversi giocatori.

In un lungo thread portato avanti sul forum di Reddit, sono infatti molteplici le voci degli utenti insoddisfatti dalla decisione di Activision, vista come una mossa per far migrare i fan verso il nuovo Wzarzone nonché un passaggio che in tanti non sembrano avere intenzione di compiere. A lasciare delusi è in particolare il fatto che i contenuti acquistati per COD Warzone non potranno essere spostati nella versione 2.0 (sebbene potranno essere ancora utilizzati nei giochi principali di Call of Duty come Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War e Vanguard), con alcuni utenti che speravano da parte di Activision iniziative simili a quanto visto in titoli come Overwatch 2 e Counter Strike, ossia la possibilità di importare i propri contenuti acquistati nella nuova edizione.

C'è comunque anche chi sostiene che la mossa di Activision sia in realtà comprensibile considerato che, con l'arrivo di Warzone 2.0, il gioco originale aveva visto calare in maniera considerevole la propria utenza, e che sempre l'arrivo della nuova versione aveva di fatto reso chiaro che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. Per molti però la sensazione è che questa mossa sia arrivata troppo velocemente, considerato inoltre che COD Warzone aveva alle spalle solo tre anni di attività (il gioco venne infatti pubblicato nel marzo del 2020).

Cosa ne pensate della decisione di Activision? Intanto lo scorso 14 giugno è iniziata la Stagione 4 di COD Warzone 2, incentrata sull'assalto a Vondel.