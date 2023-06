Call of Duty Warzone Caldera: è ufficiale, il battle royale gratis sta per chiudere

Con un annuncio pubblicato sul sito ufficiale della serie, Activision ha comunicato ai giocatori che l'avventura di Call of Duty Warzone Caldera sta per terminare in via definitiva.

Il battle royale gratis terminerà ogni attività a partire dal prossimo 21 settembre 2023, giorno in cui non sarà più possibile accedere ai server. Tutti gli acquisti effettuati dai giocatori in Call of Duty Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War e Vanguard continueranno ad essere utilizzabili nella modalità multiplayer classica e nelle altre componenti dei capitoli premium.

Questa decisione avrà alcuni vantaggi perCall of Duty Warzone 2.0, visto che il team che si occupava del vecchio capitolo potrà ora concentrarsi sui contenuti in arrivo nella seconda iterazione del free to play. Dopotutto, Warzone 2.0 non è un'esclusiva delle console di ultima generazione (sebbene inizialmente vi fosse tale intenzione da parte di Activision) e i due capitoli non potevano restare a lungo sul mercato contemporaneamente.

In attesa di scoprire se vi saranno iniziative particolari per i giocatori che resteranno sui server fino alla fine, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il trailer della Stagione 4 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, disponibile da pochi giorni.