Call of Duty Warzone: i cheater hanno scoperto come nascondersi sotto la mappa

Activision ha bannato 500.000 cheater da Call of Duty Warzone nei giorni scorsi, tuttavia questo non è bastato per fermare le attività dei giocatori scorretti, i quali stanno sfruttando alcuni spazi della nuova mappa per nascondersi agli occhi degli altri giocatori e continuare a vincere le partite senza troppi sforzi.

La nuova mappa Verdansk 84 ha fatto il suo debutto con la Stagione 3 di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War, i cheater hanno subito scoperto un glitch che permette letteralmente di nascondersi sotto il terreno, posizione dalla quale i giocatori non possono essere visti in alcun modo, pur potendo continuare a sparare e colpire gli avversari.

Gli sviluppatori sembrano essere al corrente della situazione e stanno lavorando per risolvere il problema e più in generale per rendere ancora più dura la vita dei cheater. Activision dal canto suo ha più volte dichiarato che non intende tollerare comportamenti scorretti e il continuo ban di centinaia di migliaia di giocatori lo testimonia.

Una nuova patch di Call of Duty Warzone è in arrivo e dovrebbe risolvere alcuni problemi legati al bilanciamento delle armi, presto il Battle Royale di Activision ospiterà anche personaggi illustri come Rambo e John McLane di Die Hard, pronti a debuttare in Call of Duty.