Call Of Duty: Warzone, i cheater sono tornati con la Season 5?

Sullo sfondo dell'apertura delle preregistrazioni a Call of Duty: Warzone Mobile, la versione 'maggiore' del free to play di Activision è stata al centro di una nuova discussione riguardante i cheater.

Come riportato dai colleghi di Dexerto, l'utente Puzzleheaded_Ad3627 ha recentemente apertuno un thread nel subreddit del gioco, lamentandosi dell'apparente ritorno dei cheater all'interno dello sparatutto. Stando alle sua testimonianza, in più di una partita, alcuni giocatori si sarebbero messi in mostra tramite l'utilizzo dell'aimbot, software esterno che offre supporto nella mira.

Bisogna dire, però, che la discussione non è stata molto seguita dalla community e, tra l'altro, non tutti gli utenti che vi hanno partecipato sembrano essere in accordo con l'autore del post. Noi non mancheremo di tenervi comunque aggiornati sulla situazione, non appena sarà possibile.

Rimanendo in tema, sembra che alcune mappe di Call of Duty: Warzone stiano per essere soggette a dei cambiamenti importanti. L'insider TheGhostOfHope ha infatti anticipato che, stando almeno alle sue fonti, le mappe Rebirth Island e Fortune’s Keep stiano per essere rimosse dal gioco, forse per essere riproposte all'interno di Warzone 2.0. Al momento parliamo di meri rumor, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze.

Call of Duty: Warzone è uno sparatutto disponibile gratis per console e PC.