Call of Duty Warzone chiude questa settimana, i server verranno presto spenti

La notizia era stata annunciata a giugno da Activision ma adesso arriva qualche dettaglio in più: Call of Duty Warzone Caldera chiude i battenti, la prima versione di COD Warzone ha resistito sul mercato poco più di tre anni ma adesso è tempo di staccare la spina.

Call of Duty Warzone chiude dopo 1.290 giorni dal lancio, avvenuto il 10 marzo 2020, all'inizio dello scoppio della pandemia Covid-19 con conseguenti lockdown in tutto il mondo. E nelle prime settimane di pandemia, Warzone ha raggiunto un successo eclatante, superando quota 100 milioni di giocatori già nel corso del mese di marzo.

Nel corso degli anni Activision ha pubblicato numerosi aggiornamenti fino all'arrivo di Call of Duty Warzone 2.0, il "vecchio" gioco è stato rinominato (prima in COD Warzone Pacific e poi in COD Warzone Caldera) anche se da tempo non riceve update corposi e concreti.

La chiusura di Call of Duty Warzone ha generato numerose polemiche, anche perché Warzone 2.0 non ha riscosso il successo sperato nel corso degli anni, creando una spaccatura nella community, divisa tra il primo Warzone, Warzone 2.0 e Warzone Mobile.

La decisione di staccare la spina a Warzone Caldera questa settimana è stata accompagnata da una serie di forti critiche da parte della community, anche se il destino del gioco era già chiaro da mesi.