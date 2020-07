Call of Duty Warzone: le cinque migliori armi del Battle Royale

Call of Duty Warzone può contare su numerose armi, ma quali sono le migliori in assoluto? Difficile dirlo con certezza, c'è chi però ha voluto provare a stilare una classifica basata su alcuni parametri come maneggevolezza, danno, rinculo e cadenza di fuoco.

La miglior arma della Stagione 4 è risultata essere il fucile M4A1, ritenuto piuttosto versatile in ogni situazione, a seguire troviamo l'AUG, arma ideale anche per i neofiti e apparentemente dotata del valore danno al secondo più elevato in assoluto. La mitraglietta MP7 occupa il terzo posto mentre l'M13 la quarta posizione, la Top 5 si conclude con il Kilo 141.

Call of Duty Warzone Migliori Armi

M4A1

AUG

MP7

M13

Kilo 141

Siete d'accordo con questa classifica oppure no? Avreste messo altre armi sul podio a discapito di M4A1, AUG e MP7? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. La Season 4 di Call of Duty Warzone ha riscosso un notevole successo ma per la Stagione 5 Activision ha già in programma tante novità, tra queste si mormora anche l'arrivo di un treno in corsa che potrebbe essere utilizzato come base per nuove frenetiche scorribande.