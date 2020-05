Call of Duty Warzone e COD MW: al via un weekend di doppi XP

Activision ha annunciato un weekend di doppi XP per Call of Duty Warzone e Modern Warfare. Ci avviciniamo alla fine della Stagione 3 e quale modo migliore per consentire ai giocatori di guadagnare rapidamente punti esperienza per completare il Pass Battaglia?

Dal 29 al 31 maggio sarà possibile ottenere doppi punti XP per la progressione e le armi in tutte le modalità di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, come detto con l'obiettivo di facilitare il completamento del Pass in vista della Stagione 4 al via il 3 giugno.

La Stagione 4 di Call of Duty riporterà in scena il Capitano Price come confermato da un nuovo trailer, per fare chiarezza sulle vicende Activision ha pubblicato un trailer che ripercorre la storia di Call of Duty Modern Warfare fino ad oggi.

Al momento non è ancora effettivamente chiaro quali novità ci attendono nella Stagione 4 dello shooter di Infinity Ward, con ogni probabilità nuovi annunci in merito arriveranno all'inizio della prossima settimana. In questi mesi Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone hanno ricevuti tanti nuovi contenuti e hanno visto la player base aumentare continuamente grazie all'ottimo supporto post lancio garantito dagli sviluppatori e dal publisher.