Call of Duty Warzone e Cold War: la guida definitiva alla Stagione 2

Con l'arrivo della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone, Activision ha pubblicato una serie di trucchi e consigli che vi permetteranno di padroneggiare al meglio tutte le novità e le modalità di gioco di questa Season.

Trovate la guida di Call of Duty Stagione 2 sul blog di Activision, con i trucchi per Zombie Outbreak e le nuove sfide di COD Warzone e Black Ops Cold War: "La Stagione 2 porta nuovi punti di interessa nella fino ad ora inattiva periferia dell’immensa città, con l’arrivo di un Relitto e l’apertura di tre Silo missilistici che molti credevano essere da tempo fuori uso. In questo vascello, ritenuto da anni ormai disperso, si annida un’orrore inconcepibile che porta creature non morte sulle spiagge di Verdansk. trasformando il favoloso incubo di ottobre in una terrificante minaccia per gli Operatori."

Sulle pagine di Everyeye.it vi sveliamo invece come funziona Avvoltoio Exo e come sbloccare il machete in Call of Duty Warzone e Cold War. Lo sapevate? Se avete una PS4 o Xbox One 500 GB potreste avere difficoltà nell'installazione e aggiornamento di Call of Duty, la stessa Activision fa sapere che lo spazio di archiviazione di queste due piattaforme potrebbe non essere sufficiente per gestire al meglio i recenti update del gioco.