Call of Duty Warzone: Combat Pack gratis per gli abbonati PS Plus

Call of Duty Warzone non richiede l'abbonamento PlayStation Plus per giocare su PS4, tuttavia Activision ha comunque previsto un pacchetto bonus per tutti gli iscritti al servizio, che da oggi possono scaricare gratis il Combat Pack.

Questo pacchetto gratuito include una skin operatore, un progetto arma e altri vari accessori e oggetti da utilizzare in-game durante le partite con Call of Duty Warzone.

Call of Duty Warzone Combat Pack Gratis

1 Skin Operatore

1 Progetto Arma

1 Gettone PE Doppi

1 Biglietto da Visita

1 Portafortuna Arma

1 Orologio in gioco

Questo Bonus Pack è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e solamente per gli abbonati PS Plus, non ottenibile in nessun altro modo. Ricordiamo che Call of Duty Warzone è gratis su tutte le piattaforme con supporto per il Cross Play su PS4, Xbox One e PC.

Il gioco non richiede l'abbonamento Plus su PS4 per giocare online su un profilo Gold è necessario su Xbox One, su PC l'unico requisito per effettuare il download è quello di possedere un account Battle.net attivo. In Call of Duty Warzone fino al 150 giocatori possono sfidarsi in una entusiasmante Battaglia Reale in un'esperienza standalone separata da Call of Duty Modern Warfare, un vero e proprio nuovo gioco disponibile gratis per tutti.