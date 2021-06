Call of Duty Warzone: come aumentare il rateo uccisioni/morti?

Il rateo uccisioni/morti di CoD Warzone, conosciuto anche come K/D (Kill/Death) è, in poche parole, il rapporto che esiste tra il numero di uccisioni che fate e il numero di morti che subite durante una partita. Come si fa per aumentarlo?

Il rateo K/D indica la vostra bravura nel Battle Royale di Activision: se è uguale o maggiore di 1, significa che il vostro numero di uccisioni supera quello delle morti, il che è positivo. La maggior parte dei giocatori infatti ha un rateo negativo, cioè inferiore a 1.

Dal momento che si tratta di una media calcolata complessivamente per tutte le partite a Warzone che avete giocato, modificarlo velocemente è molto difficile. Considerando soprattutto il fatto che quando avete iniziato a giocare dovevate ancora fare pratica e ambientarvi, usando anche armi non livellate e quindi senza i giusti accessori, non vi stupite se avete un k/d basso o comunque non molto alto, è perfettamente normale.

Se vi siete chiesti a cosa serve determinare il rateo dei giocatori, la risposta è molto semplice: matchmaking. Il gioco si serve di questi numeri per creare lobby equilibrate, con squadre che hanno tutte un k/d simile. Per conoscere nel dettaglio tutte le informazioni che riguardano il vostro k/d potete consultare il sito Cod.Tracker.gg, dove potrete leggere anche i risultati di ogni partita giocata.

Aumentare il rateo è, come dicevamo, un'operazione abbastanza lenta; dovete cercare di giocare al meglio, facendo partite in cui concludete sempre con più uccisioni che morti. Ciò non significa necessariamente che dovete correre in giro come pazzi per far fuori i nemici, perché anche due o tre uccisioni vanno bene se morite una volta soltanto. Un "trucchetto" per assicurarsi uccisioni facili è aspettare la fine della corsa dell'elicottero per eliminare i giocatori afk, cioè che non stanno giocando e sono indifesi, anche se riteniamo questo metodo alquanto barbaro e poco sportivo.

Consultate i nostri consigli su come migliorare la mira in Warzone per avere più chance di vincere gli scontri e portare a casa più uccisioni; inoltre, considerate l'idea di giocare sempre "in meta", ovvero con le migliori armi disponibili attualmente, usando le classi più giocate dagli streamer famosi come True Game Data, Moonryde, JGOD e POW3R.

Non abbiate troppa fretta di alzare il vostro rateo, perché questo comporterà l'essere inseriti in lobby che contengono giocatori sempre più forti! Rispettate i vostri tempi e migliorate costantemente, per consentire al k/d di avvicinarsi naturalmente a quell'1 tanto sperato e, perché no, superarlo.