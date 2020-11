Call of Duty Warzone: come creare una lobby privata

Con la patch 1.29 è stata introdotta la possibilità, a lungo richiesta dalla community, di organizzare lobby private in COD Warzone in cui disputare match su server dedicati. Ma come fare per creare una lobby? Ecco la guida passo passo con le istruzioni da seguire.

Grazie a questa nuova funzionalità potrete invitare gli amici nella vostra partita privata di Warzone e scegliere tra le diverse modalità disponibili, dai vari Battle Royale a Malloppo e Denaro Sporco.

Come creare un match privato

Per creare una partita di Warzone privata recatevi nel menu principale di Warzone. In fondo all'elenco di modalità disponibili dovreste vedere la tab con la dicitura "Partita privata, modalità pratica & prove". Selezionate da qui la prima opzione, "Partita privata Warzone", e avrete accesso alle modalità Warzone private. Potete scegliere se disputare una partita di Battle Royale o Malloppo, incluse alcune loro varianti. Per quanto riguarda il Battle Royale avete a disposizione la modalità classica con squadre composte da 2 a 4 giocatori, oppure il Mini Royale alternativo, che sarà ambientato in una zona della mappa più ristretta del normale e con meno partecipanti.

Il Malloppo è disponibile anch'esso nella versione classica da 2, 3 o 4 giocatori per team, oppure nella versione alternativa e più violenta "Denaro Sporco". La differenza? In quest'ultima ogni kill garantisce un drop di denaro minimo (solitamente 20,000 dollari), inoltre i contratti di taglia e le mosse finali daranno ricompense ben maggiori. Una volta selezionata la modalità desiderata, vi sarà chiesto di unirvi a una delle squadre. In alternativa potrete lasciare la scelta al computer, che vi assegnerà in modo casuale a uno dei team.

Numero minimo di giocatori

Per poter lanciare una partita privata Warzone la lobby deve riempirsi di un numero minimo di giocatori, che cambia ovviamente a seconda della modalità scelta. Nel caso del Battle Royale classico questo numero è 50, mentre nella sua versione Mini è la metà. Per quanto riguarda il Malloppo invece occorre che ci siano almeno 30 partecipanti per cominciare. Una volta raggiunto il numero minimo, l'host può avviare la partita e tutti verranno catapultati sopra Verdansk.

Considerate comunque che si tratta ancora di una modalità in fase di sviluppo (Infinity Ward la considera effettivamente in beta), quindi potreste incontrare bug e crash casuali durante la partita. Avete già scaricato la patch di Call of Duty Warzone da 33 GB?