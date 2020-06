Call of Duty Warzone: come disabilitare il cross-play su PC, PS4 e Xbox One

Tutti i vostri compagni di Call of Duty Warzone giocano sulla stessa piattaforma e non avete alcun interesse nel tenere attivo il cross-play? Nessun problema, poiché in questa breve guida vi spiegheremo come disabilitare questa funzionalità in pochi passi su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

A prescindere dalla piattaforma che si sta utilizzando per giocare lo sparatutto, disabilitare il cross-play è molto semplice. Il primo passo da seguire è accedere al menu delle impostazioni, dopodiché selezionare la scheda Account. La prima voce di questo menu, dedicato alle impostazioni online, riguarda proprio il cross-play e consente tramite uno slider di attivarlo o disabilitarlo in un secondo.

Va precisato che, a differenza dei titoli con una base utenti ridotta, un gioco come Call of Duty Warzone non necessita del cross-play per velocizzare il matchmaking e, nel caso in cui giochiate su console, potrebbe in alcuni sfortunati casi abbinarvi ai tanto odiati cheater che giocano da PC. In ogni caso, sappiate che negli ultimi tempi la guerra ai cheater da parte di Infinity Ward e Activision si è inasprita e i ban arrivano con maggior frequenza.

