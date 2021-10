Call of Duty Warzone: come giocare da fantasmi nell'evento di Halloween

Call of Duty Warzone si popola di mostri per Halloween, con diverse novità di gameplay tra spettri, anime e paura. In questo evento morire non segnerà la vostra fine definitiva: ecco come giocare da fantasmi.

The Haunting porta con sé molte aggiunte a tema horror (perfino un Blue Screen of Death in Call of Duty Warzone ). Tra queste la più corposa è sicuramente la speciale modalità Il fantasma di Verdansk: vi ritroverete in un campo di battaglia infestato, dove i morti si tramutano in spettri capaci di attaccarvi. Se verrete eliminati durante la partita, rinascerete come fantasmi con a disposizione un ventaglio di mosse uniche:

Swipe Attack: questo attacco infliggerà paura ai vostri avversari. Raggiunto un limite, i soldati nemici si bloccheranno e saranno più vulnerabili. Ucciderne 3 con la stessa azione, e raccolte le loro anime, vi permetterà di resuscitare.

Super Salto: come spettri sarete in grado di saltare molto più in alto rispetto ai normali combattenti.

Teletrasporto: un’abilità utile a coprire brevi distanze in pochi attimi.

Raffica Spettrale: questo colpo disattiva temporaneamente i veicoli e stordisce gli avversari, aprendovi una finestra preziosa per attaccarli.

La paura è la statistica principale di questa modalità. Questo parametro aumenterà in base a diversi elementi: veder morire i propri compagni di squadra, avvistare fantasmi, rimanere fermi troppo a lungo in un luogo, assistere ad una killstreak nemica. Esistono però vari modi per diminuirla, come speciali luoghi sacri sparsi per la mappa o la rianimazione dei propri amici; infine, anche completare i contratti sortirà lo stesso effetto positivo. A proposito di halloween, anche Scream e Donnie Darko si uniscono a Call of Duty Warzone.