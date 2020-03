Call of Duty Warzone: come ottenere progetti e XP gratis con i nuovi Twitch Drop

A pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale di Call of Duty Warzone, la modalità battle royale gratuita di Modern Warfare, gli sviluppatori hanno anche dato il via ad una terza ondata di Twitch Drop che possono essere ottenuti da chiunque.

Per poter ottenere le ricompense in questione è necessario aver collegato il proprio account Twitch a quello di Call of Duty tramite il sito ufficiale del gioco. Una volta collegati entrambi i profili, non resta altro da fare che recarsi sulla piattaforma di streaming e guardare uno dei tantissimi utenti che trasmettono le proprie partite di COD Warzone e hanno abilitato i Twitch Drop. Per scoprire se una diretta permette di ottenere le ricompense basta dare un'occhiata poco sotto al titolo, dove dovrebbe comparire la seguente dicitura:

"Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense."

Ecco di seguito tutte le ricompense e i requisiti per sbloccarle:

Emblema Airborne Commander - Guarda 1 ora di dirette

Gettone Punti XP Doppi della durata di un'ora - Guarda 2 ore di dirette

Progetto Cataclisma per la mitraglietta MP7 - Guarda 3 ore di dirette

Per scoprire se avete ricevuto gli oggetti elencati sopra vi basterà controllare periodicamente le notifiche di Twitch (l'icona della campanella in alto a destra).

