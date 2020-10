Call of Duty Warzone: come ottenere la Testa di Zucca

Il nuovo evento Halloween di COD Warzone ha portato molte novità e sorprese per i giocatori, tra cui il curioso fenomeno della Testa di Zucca che tanti ancora si chiedono come funzioni. In questa guida vi sveleremo tutti i dettagli.

Nelle modalità multiplayer classico, per contribuire all'atmosfera a tema halloween, gli operatori che mettono a segno 3 kill vedranno la loro testa trasformarsi in zucca. Arrivando alla rispettosa cifra di 10 kill senza morire, la zucca prenderà fuoco dando vita a uno spettacolo davvero terrificante, che contribuirà però a rendere il giocatore più facile da individuare. Anche in Warzone la Testa di zucca non è equipaggiabile, ma si ottiene automaticamente sotto certe condizioni:

Battle Royale

Malloppo

L'unico modo per avere la Testa di Zucca è diventare uno. Ciò è possibile soltanto trovando il potenziamento giusto, davvero molto raro. Vi consigliamo di guardare all'interno dei(soprattutto quello sotto Prison), poiché spesso al loro interno potrete scovarne uno. In alternativa potete incrociare le dita quando aprite una cassa rossa, ci sono alcune possibilità (scarse, in realtà) che un potenziamento Juggernaut venga droppatoVale lo stesso per la modalità Malloppo, ovvero tutti i Juggernaut saranno caratterizzati dall'inquietante Testa di Zucca. Inoltre,(quelli contrassegnati dall'icona del sacco rosso di denaro sulla mappa) andranno in giro pure loro con le teste trasformate in zucche!

Durante l'evento Halloween è disponibile la nuova modalità Zombie Royale di COD Warzone, un'esperienza di gioco unica che cambia le carte in tavola del normale Battle Royale.