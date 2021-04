Call of Duty Warzone: come riscattare i bundle gratis nel negozio

Call of Duty Warzone è probabilmente il Battle Royale più ricco di cosmetici: progetti per modificare l'aspetto delle armi, emblemi, skin degli operatori, portafortuna e biglietti da visita offrono possibilità di personalizzazione infinite. Di tanto in tanto, è possibile che alcuni pacchetti (o bundle) siano rilasciati gratuitamente.

Come si fa per riscattarli senza spendere nulla?

Anche se la maggiorparte degli oggetti cosmetici della Stagione sono sbloccabili tramite i livelli del Battle Pass, Activision consente ai giocatori di ottenere qualche articolo gratuito grazie al negozio interno del gioco. In questo modo potrete dare un tocco di carattere in più ai vostri equipaggiamenti senza dover sborsare una montagna di COD Points (CP, la valuta virtuale di Warzone).

Solitamente, i nuovi bundle del negozio che includono progetti arma gratuiti vengono rilasciati con ogni nuova Stagione oppure in occasione di determinati eventi (come le vacanze di Natale), mentre potrete trovare più spesso offerte per emblemi, gesti o spray. In questa guida vi spieghiamo come approfittare di tali offerte.

Quando un nuovo bundle gratuito è disponibile, comparirà una scritta verde in corrispondenza della scheda del negozio, in alto a destra nella schermata principale di Warzone. Tutto quello che dovete fare è accedere al negozio e scorrere verso il basso, finché non trovate il bundle in offerta che riconoscerete dall'immagine del regalo. Selezionatelo, e poi cliccate su Riscuoti Bundle (oppure premete il tasto Quadrato/X su controller PlayStation/Xbox). Una volta fatto ciò, gli oggetti contenuti nel pacchetto gratuito verranno automaticamente aggiunti ai vostri inventari, a seconda della categoria dell'oggetto. Se nel bundle era incluso un portafortuna, ad esempio, sarà sufficiente recarsi nella schermata di personalizzazione della vostra arma per trovarlo ed equipaggiarlo.

Ricapitolando, ecco i semplici passaggi per riscuotere un bundle gratis su Warzone:

Avviate Call of Duty Warzone

Controllate se ci sono notifiche in corrispondenza del negozio

Entrate nel negozio e scorrete fino a trovare il bundle

Cliccate su Riscuoti Bundle

Ecco tutto. Con l'arrivo di Call of Duty Warzone e Cold War Stagione 3 siamo sicuri che ci saranno tanti altri bundle gratis di Call of Duty da riscattare, quindi occhi aperti!