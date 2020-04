Call of Duty Warzone: come sbloccare e applicare le skin per veicoli

La Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone è ormai disponibile da una manciata di ore e tutte le principali novità in termini di gameplay stanno lentamente emergendo grazie ai giocatori che stanno esplorando la versione aggiornata dei menu.

Tra le principali novità in termini di personalizzazione di questa Season 3 troviamo l'arrivo della possibilità di applicare delle skin anche ai veicoli che si possono utilizzare nella modalità battle royale e nella Guerra Terrestre. Per cambiare l'aspetto dei mezzi presenti nel gioco basta visitare la scheda "Armi" nel menu principale e selezionare la voce "Personalizzazione veicolo". All'interno di questa schermata è possibile decidere quali skin tra quelle in proprio possesso applicare ai vari veicoli di gioco: va precisato però che la mimetica verrà visualizzata solo ed esclusivamente quando il giocatore entrerà all'interno del mezzo e non prima.

I veicoli attualmente personalizzabili sono i seguenti:

ATV

SUV

Rover tattivo

Camion

Elicottero

Le mimetiche per veicoli possono essere sia acquistate nel negozio di gioco sia sbloccate attraverso il Battle Pass. Acquistando il pass stagionale si sblocca immediatamente la skin Big Skin Country per l'ATV, invece al livello 39 si ottiene la skin gratis per tutti Warzone Express, utile per cambiare l'aspetto del SUV.

