Call of Duty Warzone: come sbloccare il fucile d'assalto KG M40

La Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone è arrivata, con la solita ondata di nuovi contenuti tra mappe, armi, equipaggiamenti ed altro ancora. Tra le quattro bocche da fuoco inedite è incluso anche il KG M40: ecco come come ottenere questo fucile d'assalto.

Fare vostro il KG M40 non sarà difficile. Quest'arma è infatti tra le due messe a disposizione gratuitamente al Grado 15 del pass stagionale, uno dei tier raggiungibili semplicemente giocando e acquisendo quanta più esperienza possibile. Al Grado 31, invece, troviamo l'SMG Whitler, anch'essa ottenibile senza acquistare il battle pass.



Tornando al KG, si tratta di un fucile estremamente efficace a medio e lungo raggio, e con poco rinculo. Le statistiche dell'arma possono come sempre essere ottimizzate dall'equipaggiamento dei vari accessori, mentre rimane consigliabile prendere familiarità con le debolezze e la forza dell'arma in questione. Una volta sbloccato, il KG M40 sarà vostro sia in Call of Duty Warzone che in Vanguard.

Le nuove bocche da fuoco non sono però l'unica novità del nuovo aggiornamento, ecco infatti la data della beta del multiplayer classificato di Call of Duty Vanguard. Inoltre, Sledghammer Games ha ascoltato il feedback dei giocatori, infatti i doppi shotgun sono stati depotenziati con l'ultimo update di Call of Duty Vanguard.